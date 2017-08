Utili e ricavi oltre attese per Tiffany

(Teleborsa) – La gioielleria americana ha riportato utili e ricavi che si sono rilevati superiori alle aspettative, nel secondo trimestre.

Il periodo si è chiuso, infatti, con un risultato netto di 115 milioni di dollari, pari a 92 cent per azione, in aumento rispetto ai 105,7 milioni (84 cent per azione) dello stesso periodo dello scorso anno. Il dato supera anche le stime di consensus che erano per un EPS di 86 centesimi.

Tiffany ha riportato ricavi pari a 959,7 milioni di dollari e si confrontano con i 931,6 milioni registrati l’anno scorso superiori anche in questo caso ai 930 milioni di dollari indicati dagli analisti.