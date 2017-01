USA, stabile il settore servizi a dicembre – Report ISM

(Teleborsa) – E’ stabile il settore terziario americano. L’indice ISM non manifatturiero, nel mese di dicembre, è rimasto invariato sui livelli di novembre superando le aspettative degli analisti che si attendevano una frenata del comparto non manifatturiero.

Il dato, elaborato dall’Institute for Supply Management (ISM), si è attestato a 57,2 punti come il mese precedente, mentre le previsioni del mercato erano per una discesa fino a 56,6. Ciò vuol dire che l’indice resta in zona espansione (superiore a 50 punti).

Questo è il valore più alto degli ultimi 12 mesi, visto che fino ad oggi, il record era stato quello di 58,3 punti registrato nel mese di ottobre del 2015.

In lieve discesa l’attività di business che scivola a 61,4 dai 61,7 di novembre. Giù anche l’occupazione a 53,9 da 58,2 mentre i nuovi ordini salgono a 61,6 punti dai 57 precedenti. La componente dei prezzi si porta a 57 da 56,3.