(Teleborsa) – Rallentano il passo gli ordinativi all’industria americani, dopo quattro mesi consecutivi di crescita

Secondo il Department of Commerce del Bureau of the Census, ad aprile gli ordini hanno evidenziato un calo dello 0,2% dopo il +1% di marzo. Il dato è perfettamente in linea con le attese del mercato.

Al netto del settore dei trasporti, gli ordini sono saliti dello 0,1% rispetto al +0,2% registrato a marzo.