USA: Morto il banchiere David Rockefeller, aveva 101 anni

(Teleborsa) – Si è spento all’età di 101 anni, David Rockefeller, il banchiere statunitense che ha dedicato tutta la vita al mondo degli affari, fino a diventare il numero uno di Chase Manhattan Bank.

Rockefeller, ultimo nipote ancora in vita di John D. Rockefeller, fondatore di Standard Oil, è morto nella sua casa a Pocanto Hills, nello stato di new York.

La sua ricchezza è stata stimata da Forbes in circa 3 miliardi di dollari, e per questo è sempre stato presente nelle classifiche delle persone più ricche del mondo.

Tra le attività non imprenditoriali ha figurato la presidenza del Museum of Modern Art di New York nel periodo 1962-1972 e poi nuovamente 1987-1993. Nel corso della sua lunga carriera dirigenziale ha ricoperto ruoli di rilievo in alcune delle più grandi aziende del mondo (di cui ha detenuto anche quote azionarie) come la Exxon Mobil (figlia della Standard Oil fondata dal nonno John Davison Rockefeller) e la General Electric.

Divenne, poi, molto famoso anche per le sue attività lobbistiche. Infatti è stato ritenuto uno dei membri fondatori del Gruppo Bilderberg ed è stato presidente dal 1970 al 1985 del Council on Foreign Relations (di cui è stato presidente onorario), inoltre per sua iniziativa è nata la Commissione Trilaterale.

È stato inoltre presidente e amministratore delegato della Chase Manhattan Bank, nel 2000 l’azienda si è fusa con la J.P. Morgan & Co. dando vita alla JPMorgan Chase, una delle più grandi banche del mondo che Rockefeller ha diretto personalmente; è stato il più grande azionista singolo della compagnia, avendone posseduto quasi il 2%.