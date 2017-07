USA, l’indice CFNAI torna a crescere a giugno

(Teleborsa) – In ripresa l’attività economica nel Distretto Fed di Chicago, che rientra in territorio positivo per il mese di giugno.

L’indice Fed Chicago sull’attività nazionale (CFNAI) si è portato a +0,13 punti dai -0,3 rivisti di maggio (-0,26 il preliminare). Il dato risulta però inferiore rispetto alle attese degli analisti, che indicavano un livello a +0,35.

La media mobile a tre mesi nello stesso periodo si è portata a +0,06 punti.

L’indice CFNAI è una media pesata di ben 85 indicatori che riflettono lo stato di salute dell’attività economica nazionale.