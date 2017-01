USA, in salita l’indice FHFA sui prezzi delle case di novembre

(Teleborsa) – Accelera il tasso di crescita i prezzi delle case in USA, segnalando un mercato immobiliare in progressiva in ripresa.

Nel mese di novembre, l’indice FHFA, elaborato dalla Federal Housing Finance Agency, che misura appunto i prezzi delle abitazioni statunitensi, è cresciuto dello 0,5% su mese dopo il +0,3% rivisto di ottobre. Il dato risulta poco sopra le attese del mercato che lo avevano previsto a +0,4%

Su base annua si è verificato un incremento dei prezzi del 6,1% dopo il +6,2% registrato il mese precedente.