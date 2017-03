USA, frena la produttività nel 4° trimestre

(Teleborsa) – La produttività del settore non agricolo in USA nel 4° trimestre del 2016 è stata rivista al ribasso allo 0,4% rispetto al +1,3% della prima lettura. Nel terzo trimestre si era registrato un rialzo dell’1,2%.

Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, il costo per unità di lavoro è salito invece dell’1,7%, più del +1,6% stimato dagli analisti e in linea con la stima preliminare. Nel trimestre precedente era pari al +1,7%.