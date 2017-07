USA, Fed pronta a reinvestire se economia peggiora

(Teleborsa) – L’economia statunitense “continuerà ad espandersi ad un ritmo moderato nei prossimi due anni, il mercato del lavoro in qualche modo si rafforzerà ulteriormente e l’inflazione salirà al 2%”. Così il Presidente della Federal Reserve, Janet Yellen, nel discorso preparato per la sua testimonianza semestrale davanti alla commissione Finanza della Camera, in programma oggi pomeriggio.

Quanto alla politica monetaria, la Federal Reserve continuerà ad aumentare “in modo graduale” i tassi di interesse negli Stati Uniti, così da “sostenere l’espansione economica”.

La Chairwoman ribadirà che le azioni per la riduzione del bilancio della Banca centrale, volato sopra 4.500 miliardi di dollari a causa delle misure varate dopo la crisi finanziaria, “inizieranno quest’anno” visto che l’economia evolve ampiamente come anticipato.

La prossima riunione della Fed è in programma a fine luglio.