USA: Empire State Index luglio scivola al di sotto delle attese

(Teleborsa) – Scivola al di sotto delle attese l’indice manifatturiero Empire State di New York.

L’indicatore elaborato dalla Fed di New York si è attestato a quota 9,80, risultando peggiore rispetto al +19,80 precedente. Il dato odierno risulta decisamente inferiore alle attese che stimavano +15 punti.

L’indice misura le condizioni del settore manifatturiero nel distretto di New York. Si ricorda che un livello del dato superiore allo 0 indica che la maggior parte delle compagnie riportano miglioramenti delle condizioni.

Fra le varie componenti dell’indice, quello sui nuovi ordini è sceso a 13,3 punti. Le condizioni sul mercato del lavoro hanno registrato un piccolo incremento sul fronte degli occupati, ma non hanno registrato variazioni significative sulle ore lavorate. In calo l’indice sulle aspettative che si posizione a 34,9 punti, in calo di 7 punti rispetto a giugno.