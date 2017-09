(Teleborsa) – Si amplia il deficit delle partite correnti americano nel 2° trimestre. Il disavanzo si porta a 123,1 miliardi di dollari, in salita del 2,6% dai 113,5 mld rivisti del 1° trimestre (116,8 mld la prima lettura). Il dato è comunicato dal Bureau of Economic Analysis (BEA) del Dipartimento del Commercio statunitense. Le attese del mercato erano per un deficit di 115,1 miliardi di dollari.

USA, deficit partite correnti più ampio nel secondo trimestre redazioneteleborsaxml