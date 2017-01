USA, calano a sopresa le richieste di sussidio alla disoccupazione

(Teleborsa) – In calo le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA, nella settimana al 31 dicembre.

I “claims” sono scesi di 28 mila unità a 235 mila rispetto ai 263 mila rivisti della settimana precedente (265 mila il dato preliminare). Le previsioni degli analisti erano per una salita fino a 260 mila unità. Le richieste di sussidio continuano a restare sotto quota 300 mila da ben 96 settimane, la serie più lunga di richieste dal 1970.

La media delle ultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 256.750 unità, in calo di 5.750 rispetto alla settimana precedente. La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.

Infine, nella settimana al 24 dicembre, le richieste continuative di sussidio sono salite di 16 mila unità a 2,1 milioni.