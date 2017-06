USA, ad aprile scorte industria in lieve calo

(Teleborsa) – In calo le scorte di magazzino USA ad aprile, che risultano comunque in linea con le attese, mentre le vendite non registrano variazioni.

Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, il dato è sceso dello 0,2% rispetto al +0,2% del mese precedente. Il dato è in linea con le attese degli analisti. Su base tendenziale si è verificato un incremento del 2,3%.

Nello stesso periodo le vendite non hanno registrato variazioni significative (-0,1% a marzo) su base mensile a 1.352 miliardi di dollari, con una crescita del 4,7% a livello tendenziale.

La ratio scorte/vendite, che misura quanti mesi sono necessari a un’azienda per esaurire completamente le proprie scorte, è risultata pari a 1,37 dall’1,42 di aprile 2016.