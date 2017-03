USA: a febbraio, ordini beni durevoli in salita oltre le attese

(Teleborsa) – Crescono ben oltre le attese per gli ordinativi di beni durevoli americani, che interrompono il trend ribassista registrato a fine anno.

Nel mese di febbraio gli ordini hanno evidenziato un aumento dell’1,7% rispetto al +2,3% rivisto del mese precedente (+1,8% la prima lettura). Il dato risulta al di sopra delle attese degli analisti che erano per una salita dell’1,2%. Il dato è stato comunicato dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of the Census).