Università, la scelta incide sul budget. Si può risparmiare fino al 26%

(Teleborsa) – Rinizia l’anno accademico e con esso tutte le valutazioni degli studenti universitari sull’alloggio e sui trasporti. Gopili ha realizzato uno studio per comprendere quali siano le Università che permettono agli studenti fuori sede di poter risparmiare maggiormente sul proprio

budget. Considerando soprattutto che il prezzo per i trasporti è per gli studenti uno dei maggiori costi da sostenere durante l’anno accademico.

Con un costo medio di solo 24,44 euro la città di Roma si attesta come la città Universitaria più economica da raggiungere, seguita dalla città di Bari con un costo medio di 30,44 euro.

Di fatti viaggiare verso queste due città risulta essere più conveniente rispetto alle altre grandi città Universitarie. Contrariamente per coloro i quali viaggiano verso la città di Torino, i quali affrontano in media un costo di 39,56 euro, circa il 41% in più rispetto alla città di Roma.

Inoltre osservando nel dettaglio le varie tariffe annuali dedicate agli studenti per muoversi con i mezzi pubblici nella propria città Universitaria, abbiamo riscontrato come sia Padova la città più cara (225,00 euro) con una differenza percentuale di circa il 50% rispetto a Palermo, che invece risulta essere la città più vantaggiosa delle 10 considerate. Bene anche le città Universitarie di Bologna (165,00 euro) e Torino (176,00 euro), che consentono agli studenti di accedere a tariffe più vantaggiose per usufruire dei mezzi pubblici.

Considerando i costi relativi agli spostamenti verso le varie città e quelli relativi ai trasporti pubblici annuali, risulta che gli studenti di Palermo riescono ad economizzare in media circa il 26% rispetto agli studenti dell’Università di Padova. Un altro esempio significativo è per gli studenti dell’Università di Bologna invece che riescono a risparmiare circa il 15% rispetto a quelli dell’Università di Milano.