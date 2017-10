UnipolSai, Laterza: dossier su rinnovo jv Arca Vita entro anno

(Teleborsa) – Il gruppo UnipolSai conta di arrivare a concludere positivamente “entro fine anno” il rinnovo della partnership con BPER e con Popolare di Sondrio in Arca Vita.

Lo ha detto il direttore generale di UnipolSai, Matteo Laterza, durante la 16esima edizione dell’Insurance Day di MF-Milano Finanza.

“L’Ad del gruppo Unipol, Cimbri, aveva detto che avremmo lavorato dopo l’estate al rinnovo dell’accordo, come stiamo facendo. E siamo a buon punto. Non vedo tempi particolarmente lunghi per arrivare a una conclusione. Sara’ sicuramente entro fine anno” – ha dichiarato – Laterza – . “I rapporti sono ottimi sia con Modena che con Sondrio e quindi sono abbastanza ottimista”.