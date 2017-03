Unione di Deutsche Boerse e London Stock Exchange fermata dall’Antitrust

(Teleborsa) – La fusione tra London Stock Exchange e Deutsche Boerse non si farà. Lo ha stabilito l’Antitrust europea che ha proibito in maniera categorica questa operazione. Dopo i tira e molla delle due società, a mettere la parola fine ci ha pensato l’authority chiamata ad esprimere il proprio parere.

“L’indagine della Commissione – spiega una nota – ha concluso che la fusione porterebbe di fatto a un monopolio nei mercati di clearing sugli strumenti a reddito fisso” in cui le parti sono gli unici a fornire tali servizi.

Il London Stock Exchange controlla anche la Borsa di Milano e la piattaforma sui titoli di Stato MTS.

“L’economia europea dipende dal corretto funzionamento dei mercati. Non è importante solo per banche e istituzioni finanziarie. Quando le imprese riescono a raccogliere finanziamenti su mercati finanziari concorrenziali, è l’intera economia a trarne beneficio”, ha rilevato il commissario europea alla Concorrenza, Margarethe Vestager che ha spiegato: “la fusione tra Deutsche Boerse e il London Stock Exchange ridurrebbe in maniera significativa la concorrenza. Dato che le parti non sono riuscite a porre rimedi ai nostri rilievi sulla concorrenza – ha aggiunto la Vestager. Ecco perchè la Commissione ha deciso di proibire la fusione”.