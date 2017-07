Unioncamere: imprese digitalizzate esportano di più delle altre

(Teleborsa) – Le imprese digitalizzate esportano di più delle altre. Lo ha sottolineato il presidente di Unioncamere, Ivan Lo Bello, secondo cui “innovazione, qualità, design, creatività spingono le vendite del Made in Italy nel mondo. Solo nell’ultimo triennio le esportazioni italiane sono aumentate di 26,7 miliardi, mettendo a segno la seconda migliore performance in valore assoluto dopo la Germania tra i quattro maggiori paesi dell’Eurozona”.

“L’accelerazione del processo di digitalizzazione – ha detto Lo Bello al seminario di Treia (MC), promosso dalla Fondazione Symbola con Unioncamere – può costituire un volano strategico per lo sviluppo dell’export: basti pensare che il 17% delle imprese digitalizzate vende anche nei mercati esteri, contro il 2% delle imprese non digitalizzate. Per questo le Camere di commercio sono impegnate nella diffusione locale della conoscenza di base sulle tecnologie digitali anche attraverso la costituzione di 77 punti impresa digitale (Pid) all’interno del piano nazionale Industria 4.0”.