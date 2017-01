Unimpresa: debito aziende pubbliche a 83 miliardi

(Teleborsa) – Debiti accumulati per oltre 83 miliardi di euro e, solo nell’ultimo anno, perdite per 962 milioni. Danno lavoro a 237mila persone, con una spesa complessiva per gli stipendi di 11 miliardi. Il costo medio per dipendente è pari a 45mila euro: record in Valle d’Aosta con 110mila euro e livello minimo in Molise con appena 23mila euro. Il record di impiegati di imprese pubbliche in Lombardia con 51 mila addetti, solo 405 in Basilicata.

Sono questi i risultati di un’analisi condotta dal Centro studi di Unimpresa su 4.217 aziende e organismi partecipati da regioni, province e comuni, su un totale di 7.181 realtà tra imprese ed enti della galassia pubblica, che hanno generato utili per meno di 3 miliardi. Ben 469 imprese hanno conti in rosso da tre anni con una perdita pari a 534 milioni solo negli ultimi 12 mesi.

E’ il settore dei trasporti (col 10% del totale) quello che registra il maggior numero di imprese in perdita (114) in un contesto, quello delle utility e delle municipalizzate, nel quale le sacche di sprechi di denaro pubblico sono enormi oltre che poco esplorate nell’ambito dei vari piani e progetti di revisione della spesa (o spending review).

“Lo studio dell’associazione – si legge in una nota – basato su dati della Corte dei Conti, prende in esame le aziende che hanno correttamente presentato i bilanci relativi all’esercizio 2014 approvati nel corso dell’anno successivo: si tratta di 4.217 soggetti “censiti” su un totale di 7.181 esistenti; ne consegue, di fatto, che 2.964 società e organizzazioni pubbliche hanno una gestione opaca”.

La ricerca mette in evidenza gli spaccati territoriali, la ripartizione per settore di attività, la suddivisione sulla base della forma giuridica. Dallo studio, che incrocia dati e informazioni contenute nei bilanci societari, emerge che 469 aziende (l’11,12% del totale “censito”) hanno conti in perdita da tre anni consecutivamente (2012-2014) e solo negli ultimi 12 mesi hanno registrato un “rosso” di 534,5 milioni; in questo bacino, vi sono 136 soggetti a totale partecipazione pubblica (il 3,23% del totale “censito”) che hanno una perdita cumulata nel 2014 pari a 111,5 milioni.

In totale, le perdite ammontano a 962,6 milioni, cifra che scende a 287,1 milioni se si restringe lo sguardo alle sole imprese a totale partecipazione pubblica; gli utili sono rispettivamente 2,8 miliardi e 538,4 milioni; i debiti, invece, 83,2 miliardi e 22,9 miliardi.