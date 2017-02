Unieuro rileva Monclick per far esplodere l’eCommerce

(Teleborsa) – Unieuro si rafforza nell’eCommerce e rileva Monclick, uno dei principali operatori on line in Italia, attivo nel mercato dell’elettronica di consumo e nel mercato online B2B2C (prodotti venduti al consumatore finale tramite partnership con grandi aziende attive al di fuori del mercato dell’elettronica di consumo).

La grande catena di elettronica ha infatti siglato l’accordo con Project Shop Land per l’acquisizione del 100% di Monclick,

Il closing della transazione, che ha un valore di 10 milioni di Euro, è subordinato all’approvazione delle autorità competenti e sarà perfezionata prevedibilmente entro il primo semestre del 2017.

IL deal ha per l’azienda una una forte valenza strategica, in quanto consente di incrementare significativamente il fatturato nel segmento online rafforzando il posizionamento nel mercato domestico.

Monclick, ha sede a Vimercate ed opera in Italia e Francia attraverso due linee di business: la vendita diretta di prodotti di elettronica di consumo che vanta un fatturato atteso di 55 milioni di euro al 2016 e la gestione dei loyalty program di aziende partner (banche, telefonia, etc,) con ricavi attesi per 44 milioni.

“L’acquisizione è coerente col nostro piano di crescita e conferma la posizione di Unieuro come naturale consolidatore omnicanale dell’elettronica di consumo in Italia, nonché pone le basi per uno sviluppo da first mover nel segmento B2B2C, utilizzando gli asset e il know-how specifico di Monclick””, commenta l’Ad di Unieuro, Giancarlo Nicosanti Monterastelli.