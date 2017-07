Unicredit perfeziona vendita Pioneer a Amundi, plusvalenza 2,1 miliardi

(Teleborsa) – UniCredit ha perfezionato la vendita di Pioneer Investments ad Amundi rispettando termini e condizioni della transazione rispetto a quanto annunciato lo scorso 12 dicembre 2016.

Il perfezionamento della transazione genererà una plusvalenza netta di circa 2,1 miliardi di euro per il Gruppo UniCredit e porterà ad un incremento del CET1 ratio Fully Loaded di circa 84 punti base sui dati a Marzo 2017 (pro-forma per la cessione di Bank Pekao). Tali effetti verranno contabilizzati nel terzo trimestre del 2017.

In linea con il piano Transform 2019 e come annunciato nel corso della presentazione dei risultati del primo trimestre del 2017, la politica dei dividendi del Gruppo UniCredit per il 2017 sarà definita escludendo l’impatto netto a Conto Economico generato dalla vendita di Pioneer Investments e Bank Pekao.