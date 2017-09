Unicredit fissa valore di liquidazione azioni oggetto di recesso

(Teleborsa) – Convocata il 4 dicembre prossimo l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci e l’Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio UniCredit, per deliberare, inter alia, rispettivamente l’eliminazione del limite del 5% all’esercizio del diritto di voto e la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie.

Il valore di liquidazione unitario delle azioni ordinarie di UniCredit S.p.A. e il valore di liquidazione unitario delle azioni di risparmio di UniCredit S.p.A. in relazione alle quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso è stato determinato in Euro 16,340 per ciascuna azione ordinaria, e in Euro 61,10 per ciascuna azione di risparmio.