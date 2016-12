UniCredit completa cessione a SIA delle attività processing

(Teleborsa) – Si è conclusa venerdì 23 dicembre 2016 l’operazione di acquisizione da parte di SIA delle attività di processing di circa 13,5 milioni di carte di pagamento e la gestione di 206mila terminali POS e 12mila ATM in Italia, Germania e Austria da Unicredit Business Integrated Solutions (UBIS), società del Gruppo Unicredit, per un corrispettivo di 500 milioni di euro.

L’operazione genererà per UniCredit circa 440 milioni di euro di utile netto consolidato nel 2016, con un impatto positivo atteso sul CET1 ratio fully loaded di circa 12 punti base.

L’operazione, efficace dal 1° gennaio 2017, prevede inoltre l’outsourcing della durata di dieci anni al Gruppo SIA della fornitura di servizi di processing delle transazioni effettuate con carte di debito, credito e prepagate, e per la gestione dei POS e degli ATM.

“Questa acquisizione rientra nel piano strategico di SIA che ha come obiettivo prioritario il rafforzamento del nostro posizionamento competitivo a livello internazionale. Si tratta di un’operazione che si caratterizza per un impatto sostenibile sia dal punto di vista economico – perché porterà ad una crescita dimensionale nel 2017 di oltre il 20% dei ricavi (su dati pro-forma 2015) e a maggiori economie di scala – sia sul piano sociale perché l’integrazione delle attività di Ubis e di 382 persone nel Gruppo SIA non comporterà una riduzione del personale, come spesso accade in questo tipo di operazioni” – ha commentato Massimo Arrighetti, Amministratore Delegato di SIA.