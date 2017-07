Unicredit cede quote in fondi F2i ad Ardian

(Teleborsa) – Unicredit e Ardian hanno raggiunto un accordo per cedere le quote detenute dal gruppo di Piazza Gae Aulenti in due fondi gestiti da F2i ad Ardian.

Il perfezionamento dell’operazione è atteso il prossimo autunno ed è subordinato all’assenso di F2i SGR alla cessione delle quote come previsto dal regolamento dei fondi.

La transazione genererà un utile lordo di circa 90 milioni di euro per il gruppo Unicredit al perfezionamento della cessione.