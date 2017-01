UniCredit Bulbank (Bulgaria) vende portafoglio credit non performing

(Teleborsa) – UniCredit Bulbank (Bulgaria) ha venduto un portafoglio crediti non performing alla EAD (DCA), la controllata bulgara di B2Holding ASA.

Il portafoglio detenuto dalla controllata di Unicredit è costituito interamente da mutui bulgari con un valore di rivendicazione legale di circa 93 milioni di euro.

La vendita fa parte delle attività in corso di UniCredit Group per vendere attività non strategiche e rafforzare il proprio profilo di credito.

L’impatto si rifletterà sui conti del primo trimestre del 2017.