Unicredit avvia iniziative a sostegno dei terremotati di Ischia

(Teleborsa) – Anche UniCredit si è impegnata a sostenere privati e imprese colpiti dal sisma di ieri a Ischia. Tra le iniziative predisposte, la banca ha messo a disposizione una moratoria di 12 mesi sulle rate dei mutui ipotecari e chirografari per le imprese operative nella zona colpita dal sisma che abbiano subito danni e per tutti i clienti privati intestatari di mutui ipotecari residenti in uno dei comuni interessati che siano stati danneggiati dall’evento.

Inoltre la Banca ha messo a disposizione un “Prestito Sostegno” con tasso agevolato per i clienti privati residenti nei Comuni colpiti dal sisma che hanno subito danni e il “Paccheto nuovo credito alle imprese” con linea di finanziamenti chirografari/ipotecari a condizioni agevolate in favore di clienti imprese con sede legale/operativa nei comuni colpiti dal sisma.