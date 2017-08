Un miliardo di passeggeri hanno volato Ryanair. La compagnia cresce e assume personale

(Teleborsa) – Ryanair ha annunciato di essere la prima compagnia aerea in Europa ad aver trasportato un miliardo di passeggeri e 125,1 milioni solo durante l’ultimo anno. Con queste vaste proiezioni di crescita e la presentazione di innovativi prodotti all’orizzonte, Crewlink, partner ufficiale per il reclutamento e la formazione di Ryanair, apre le selezioni per 100 posizioni disponibili come membri dell’equipaggio in tutta Europa a supporto della continua crescita e dell’aumento di passeggeri della compagnia low cost irlandese.

Per candidarsi non è necessaria alcuna esperienza pregressa. Crewlink sta aprendo una campagna di recruiting per 100 posizioni come personale di bordo sugli aeromobili Ryanair – ha dichiarato Andrew Swan, General Manager della società di reclutamento – ed è una splendida opportunità per volare in alto nei cieli con la compagnia aerea preferita d’Europa, Ryanair, in rapida espansione. Un pacchetto altamente competitivo attende coloro che passeranno la selezione: tariffe speciali di viaggio riservate, un’indennità pari a €1.200 e un contratto di lavoro di 3 anni al completamento dell’EASA Certified Cabin Crew Training Course. Candidati oggi stesso al Recruitment Day più vicino a te”.

Crewlink organizza “Recruitment Days” in Italia nelle seguenti date e città:

• 09/08/2017 Pescara

• 10/08/2017 Milano Bergamo

• 10/08/2017 Torino

• 15/08/2017 Roma

• 17/08/2017 Napoli

• 23/08/2017 Bologna

• 29/08/2017 Catania

• 30/08/2017 Palermo

• 30/08/2017 Perugia

• 31/08/2017 Pisa

• 06/09/2017 Venezia

• 06/09/2017 Milano Bergamo

• 08/09/2017 Bari

• 12/09/2017 Roma

• 13/09/2017 Bologna

• 14/09/2017 Lamezia

• 14/09/2017 Napoli

• 27/09/2017 Palermo

• 27/09/2017 Cagliari

• 27/09/2017 Catania