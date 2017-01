UBP, nel 2016 utili e ricavi in forte crescita

(Teleborsa) – Union Bancaire Privée – UBP ha chiuso il 2016 con un utile operativo in crescita del 26,3% rispetto all’anno precedente, passando dai 152 milioni di CHF di fine 2015 ai 191,9 milioni di fine 2016. Questo significativo aumento è frutto della capacità della Banca di adeguare la sua organizzazione agli sviluppi del settore, pur gestendo i costi in modo rigoroso, come attesta il suo cost/income ratio, pari al 67,9% contro il 69,3% di fine 2015. L’utile netto del gruppo è salito a 176,4 milioni di CHF.

I ricavi al 31 dicembre 2016 hanno evidenziato un forte aumento del 24,7% rispetto all’esercizio precedente, raggiungendo quota 934,6 milioni di CHF, contro i 749,7 milioni riportati a fine 2015.

“La strategia di crescita esterna adottata ormai da quattro anni e gli importanti investimenti realizzati nell’Asset Management stanno dando i loro frutti. Vantiamo un buon posizionamento nei diversi mercati dove intendiamo crescere. La nostra capacità di adattamento e la possibilità che abbiamo di offrire in loco ai nostri clienti soluzioni che rispondono alle loro esigenze sono fattori chiave del nostro successo”, sottolinea Guy de Picciotto, CEO di UBP.