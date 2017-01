UBI, ok Bankitalia acquisto Banca Marche, Etruria, CariChieti

(Teleborsa) – Via libera dal Direttorio della Banca d’Italia all’acquisto da parte di UBI delle tre cosiddette good bank Banca Marche, Banca Etruria e CariChieti.

“A conclusione della procedura di dismissione, condotta, secondo quanto previsto dalla normativa, nel rispetto dei principi di apertura, trasparenza e non discriminazione, in data odierna il Direttorio della Banca d’Italia ha deliberato la stipula del contratto per la cessione a Unione di Banche Italiane (UBI Banca) Spa di Nuova Banca delle Marche Spa, Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio Spa e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti Spa”.

Verrà immediatamente dato avvio alle procedure autorizzative richieste, si legge nella nota di Bankitalia, nei confronti delle altre Autorità e Istituzioni coinvolte, anche europee, e alla fase esecutiva, finalizzata al perfezionamento della cessione che si concluderà nei prossimi mesi”.

L’impegno dell’Unità di Risoluzione della Banca d’Italia si concentra ora nella chiusura delle trattative in corso con la Banca Popolare dell’Emilia Romagna per la cessione di Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara.