UBI Banca svetta sul principale listino milanese

(Teleborsa) – UBI Banca corre alla borsa di Milano mostrando un guadagno del 4,30% e posizionandosi in cima al principale listino di Piazza Affari.

Il Consiglio di Gestione della banca dà pieno sostegno del Piano Industriale 2019/2020.

Il Consiglio di Gestione “ha preso atto dell’esito delle adesioni al piano di incentivazione a lungo termine, rivolto al personale più rilevante del gruppo, contenute nel Piano che presenta caratteristiche innovative nel panorama bancario, e comporta l’impegno finanziario diretto del personale interessato con l’acquisto diretto sul mercato di azioni della Banca da parte di ciascun manager per una quota predeterminata della retribuzione annua lorda.

Tali azioni rimarranno vincolate e indisponibili per tutta la durata del Piano. L’investimento effettuato dal manager può incrementarsi per effetto della struttura del piano, che prevede il riconoscimento di un numero crescente di azioni in ragione principalmente del conseguimento degli obiettivi collegati al Piano Industriale, in funzione dei risultati conseguiti al 2019 e al 2020, oltre che per l’aumento di valore del titolo.

L’eventuale premio maturato sarà riconosciuto in titoli azionari della Banca, quale strumento più appropriato per garantire l’allineamento tra gli interessi di tutti gli azionisti e stakeholder e quelli del management.

All’esito del periodo di sottoscrizione, il management che ha aderito all’iniziativa risulta aver complessivamente sottoscritto circa 400mila azioni per un controvalore complessivo di 1,6 milioni di euro.