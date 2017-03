Ubi Banca, Massiah: “Entro metà anno closing per le tre good bank”

(Teleborsa) – L’acquisizione delle tre good bank da parte di UBI Banca “non è ancora perfezionata. Il venditore deve rispettare delle condizioni e serve il via libera delle autorità che sono diverse: la Banca d’Italia, la BCE, l’UE, l’Antitrust e l’IVASS”. A parlare è Victor Massiah, amministratore delegato di UBI.

In un’intervista a L’Economia, l’inserto economico settimanale del Corriere della Sera, Massiah ha fissato la data per concludere l’acquisizione “a metà anno”. Periodo in cui è più probabile che venga varato l’aumento di capitale

A Piazza Affari, il titolo di UBI Banca scivola dello 0,86%.