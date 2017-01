UBI Banca in rosso: oggi offerte per Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti

(Teleborsa) – Sotto pressione in borsa il titolo UBI Banca (-1,57%) nel giorno in cui si riuniscono i consigli di gestione e di sorveglianza per formalizzare l’offerta per Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti. Secondo le indiscrezioni, l’istituto guidato da Victor Massiah pagherà un prezzo simbolico per rilevare tre delle quattro good bank in risoluzione che prima però verranno prima “ripulite” da una buona parte di Npl grazie all’intervento del fondo Atlante.

In difficoltà anche BPER -1,45%: domani è prevista una riunione del Consiglio di Amministrazione per discutere sul dossier CariFerrara.

In tensione l’intero comparto bancario, con Unicredit che cede il 2,69% e Banco BPM il 2,30%.