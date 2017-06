UBI Banca in rally in Borsa. Parte l’aumento con due nuovi garanti

(Teleborsa) – Parte oggi l’aumento di capitale UBI Banca, del valore di 400 milioni di euro, i cui dettagli sono stati approvati la scorsa settimana dal CdA: rapporto assegnazione 6 nuove azioni ogni 35 possedute, prezzo a sconto del 26% di 2,395 euro.

Nel weekend, UBI ha annunciato anche di aver nominato altri due garanti e co-bookrunner, Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo), Banco Santander e Mediobanca.

I co-bookrunner hanno aderito al contratto di underwriting (garanzia), con Credit Suisse che agisce in qualità di sole global coordinator e bookrunner.

Il successo quasi certo dell’aumento ha garantito ad UBI una serie di giudizi positivi da parte degli analisti: Equita Sim e Kepler Cheuvreux hanno entrambe espresso un Buy sul titolo alla vigilia dell’operazione.

Il titolo UBI banca è partito in forte rialzo oggi in Borsa (+1,79%) nel giorno della partenza dei diritti per l’aumento di capitale.