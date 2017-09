UBI Banca, Ferruccio Dardanello nel Comitato per la Remunerazione

(Teleborsa) – Il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca ha nominato Ferruccio Dardanello quale componente del Comitato per la Remunerazione in

sostituzione di Mario Cera, che ha lasciato l’incarico di membro di detto comitato per ragioni di impegni professionali.

A partire dal 12 settembre la composizione del Comitato per la Remunerazione è la seguente:

Del Boca Alessandra – Presidente

Dardanello Ferruccio

Giangualano Patrizia Michela