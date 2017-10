UBI Banca, al via programma buy back per piano incentivazione

(Teleborsa) – UBI Banca avvia il programma di acquisto di azioni a sostegno del Piano Industriale, per il “Personale più rilevante” di Gruppo, ad eccezione dei “Componenti degli Organi Sociali”, delle Funzioni Aziendali di Controllo e di altre specifiche posizioni, è stato previsto un Piano di incentivazione per il periodo 2017-2019/2020. Obiettivo è quello di allineare sempre più gli interessi del Management con quelli dell’Azionista in un’ottica di lungo periodo.

Il piano di incentivazione prevede che possano essere acquistate azioni UBI Banca per un controvalore massimo pari a circa 16,4 milioni di euro. Ad oggi, la banca detiene in portafoglio 2.834.880 azioni proprie, pari allo 0,25% del capitale sociale.