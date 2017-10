UBI Banca, al via fusione per incorporazione di Banca Adriatica e di CARILO

(Teleborsa) – Al via la fusione per incorporazione di Banca Adriatica e CARILO (Cassa di risparmio di Loreto) in UBI Banca.

Lo ha annunciato la stessa banca, precisando che “gli effetti verso i terzi dell’operazione decorreranno dal 23 ottobre”, mentre “quelli contabili e fiscali dal 1° ottobre”.

Il perfezionamento della fusione per incorporazione di Banca Tirrenica e Banca del Vecchio, è programmato entro la fine del prossimo mese, mentre quello di Banca Teatina dovrebbe avvenire entro la fine di febbraio 2018.