UBI Banca, 20 mln a favore della popolazione colpita dall’alluvione in provincia di Livorno

(Teleborsa) – Un plafond da 20 milioni di euro e la sospensione per massimo 12 mesi del pagamento di mutui o finanziamenti. Questo è quanto UBI Banca ha deciso di stanziare per sostenere le famiglie colpite dall’alluvione che ha colpito diverse zone della Toscana e in particolare la provincia di Livorno.

L’importo è destinato anche a privati, aziende, imprese agricole e piccoli operatori economici che hanno necessità di ripristinare i beni e le attività danneggiate. L’erogazione del credito avverrà attraverso finanziamenti chirografari a medio/lungo termine, a tassi di particolare favore e senza spese di istruttoria.