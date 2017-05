Uber lancia in Usa la sua app Freight: trasporto merci con camion

(Teleborsa) – Uber, multinazionale Usa di noleggio auto con conducente, lancia una nuova applicazione che consente agli utenti di noleggiare i servizi di camionisti per il trasporto di merci e pacchi. Avviato negli Stati Uniti, Uber merci funziona la tradizionale applicazione Uber: collega autisti di mezzi pesanti e i loro datori di lavoro con persone che vogliono affittare i loro servizi per le consegne.

“Questo elimina la ricerca e prenotazione delle merci, che sono spesso la parte più stressante della giornata di un conducente – ha comunicato Uber da San Francisco (Usa) attraverso un blog – e ciò che prima richiedeva diverse ore e molte telefonate può ora essere compiuto premendo un tasto”.

I conducenti, spiega la società, dovranno sottoporsi a valutazioni e soddisfare determinate condizioni per partecipare al nuovo servizio, non fornendo tuttavia dettagli sulle modalità di tale controllo.

Il servizio di noleggio auto con conducente (VLC) ha recentemente ampliato la propria offerta con il lancio di consegne di cibo (Uber Eats) mentre l’azienda partecipa anche allo sviluppo di un veicolo autonomo con la sua controllata Otto. Secondo la società di ricerche di CB Insights, gli investimenti in catene logistiche e piattaforme hanno toccato i 7,7 miliardi l’anno scorso in un settore dominato da giganti come UPS e FedEx.

“La nuova aplicazione cargo Uber si rivolge direttamente al mercato del trasporto merci da parte dei servizi di camion, ma corrieri appunto come UPS e FedEx certamente sorvegliano da vicino questo sviluppo”, ha commentato Kerry Wu, analista di CB Insights.