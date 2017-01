TXT e-solutions, ricavi in crescita nel 4° trimestre 2016

(Teleborsa) – 4° trimestre 2016 positivo per TXT e-solutions, che si attende ricavi pari a circa 19,1 milioni di euro, in crescita del 18% rispetto allo scorso anno. Nel 2016 i ricavi consolidati sono stati 69,2 milioni circa, con una crescita del 12% rispetto ai 61,5 milioni del 2015, di cui 36,1 milioni TXT Retail e 33,1 milioni TXT Next.

Si prevede che l’EBITDA del quarto trimestre acceleri ulteriormente rispetto ai primi 9 mesi 2016 e confermi in valore assoluto ed in tasso di crescita rispetto al quarto trimestre dell’anno precedente l’ottimo risultato del Q3 2016, che aveva EBITDA di 2,5 milioni e crescita del +47% rispetto al Q3 2015.

La posizione finanziaria al 31 dicembre 2016 è positiva per circa 5,3 milioni (2,7 milioni al 30 settembre 2016), grazie alla positiva generazione di cassa del trimestre. Il cash flow generato dalla gestione operativa nel 2016 ha finanziato integralmente l’acquisizione di Pace (6,8 milioni). Nel corso del 2016 la posizione finanziaria netta è diminuita di 3 milioni (8,3 milioni al 31 dicembre 2015) essenzialmente per la distribuzione di dividendi (2,9 milioni).

Il Presidente Alvise Braga Illa ha commentato: “Il 2016 chiude con un quarto trimestre in crescita per entrambe le divisioni. TXT Retail si allarga in tutte le geografie, con nuovi prodotti, nuove tipologie di imprese e partner locali, all’insegna della domanda di efficienza e di trasformazione digitale. TXT Next entra come specialista nel ‘club’ dei fornitori aeronautici internazionali ed integra Pace in tempo record. L’obiettivo è ora di accelerare lo sviluppo profittevole delle due divisioni.”