(Teleborsa) – L’assemblea degli azionisti di TXT e-Solutions ha approvato il bilancio 2016 che si chiuso con un utile netto di 5,6 milioni di euro (+43%) e un Ebitda in aumento del 39% a 8,2 milioni.

Ok dei soci anche al dividendo di 0,30 euro per azione in salita del 20% rispetto alla cedola del periodo precedente.