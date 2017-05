TUTTOFOOD al via alla Fiera di Milano. Trenitalia organizza fermate “speciali”

(Teleborsa) – Prosegue la campagna delle Ferrovie per i grandi eventi fieristici italiani. In vista dell’apertura di TUTTOFOOD, l’evento ospitato a Milano Rho dall’8 all’11 maggio e dedicato al food & beverage, Trenitalia potenzia i collegamenti e lancia un nuovo pacchetto tutto incluso “treno + ingresso in fiera”.

In occasione della manifestazione divenuta in cinque edizioni palcoscenico ideale per presentare i propri prodotti alimentari, Trenitalia ha predisposto fermate speciali a Rho Fiera Milano per quattro coppie di treni Frecciarossa da Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Trieste, Venezia, Padova, Vicenza, Verona e anche per due coppie di Eurocity da e per la Svizzera.

E’ previsto l’ingresso gratuito alla manifestazione per i soci CartaFRECCIA in arrivo nelle stazioni di Milano Centrale o Rho Fiera Milano. Saranno inoltre a disposizione pacchetti “treno+ingresso” a prezzi speciali realizzati dall’agenzia MiCo dmc, punto vendita ufficiale dell’evento.