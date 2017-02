Turismo di lusso, gli Chateau di Sorgente vincono l’ambita Stella Michelin

(Teleborsa) – Nuovi riconoscimenti per gli Chateau gestiti da Sorgente Group in Francia, che si aggiudicano l’ambitissima Stella Michelin per il 2017, confermando l’eccellenza nel turismo di lusso.

Il ristorante dello Chateau de Mirambeau ottiene nuovamente la stella Michelin nel 2017, grazie alla cucina del suo Chef Maxime Deschamps. Il castello vicino Bordeaux ha riaperto nel 2016 dopo lavori di ampliamento che ne hanno arricchito l’offerta e l’esclusività. Situato nel cuore della regione francese Nuova Aquitania, questo castello aveva guadagnato il titolo la prima volta nel 2014, sempre grazie alla cucina del suo Chef.

Confermata la Stella Michelin anche al ristorante “La Tour du Chateau”, dello chef Mathieu Barbet, all’interno di Chateau de Codignat, in Alvernia. Anche questo Chateau,presso Bort l’Etang – Lezoux, nella regione dell’Alvernia, è un cinque stelle in una maestosa struttura di origine medioevale.

Questi Chateau sono gestiti da Sorgente Group e e fanno parte del circuito internazionale Relais&Chateaux.