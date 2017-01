Trump, dopo GM attacca ancheToyota

(Teleborsa) – Non finiscono gli attacchi di Donald Trump alle aziende statunitensi che vogliono aprire stabilimenti all’estero. Dopo General Motors e Ford, il presidente eletto prende di mira Toyota.

In un tweet Trump scrive: “Toyota Motor dice che costruirà una nuova fabbrica a Baja, Messico, per produrre auto Corolla per gli USA Niente affatto”, tuona il neo presidente che lancia il suo anatema a Toyota: “Costruisca la fabbrica in USA o paghi alti dazi doganali”. E’ la stessa minaccia che il successore di Obama aveva lanciato a General Motors.

Un portavoce di Toyota dopo l’attacco ha precisato che l’impianto in Messico non farà ridurre ne’ l’occupazione ne’ il volume di produzione negli Stati Uniti.