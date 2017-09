Trivago in perdita dopo il giudizio negativo di J.P. Morgan

(Teleborsa) – In forte ribasso Trivago, che mostra un -1,87% in un listino tecnologico in rialzo (+0,5%). Pesa sul titolo del sito di prenotazioni online il giudizio negativo di J.P. Morgan, che ha tagliato il price target a 14 dollari dai 16 precedenti, abbassando il rating a “neutral” da “overweight”. La revisione è stata dettata dalle difficoltà negli utili della controllata di Trivago, il cui ritorno al segno non vine previsto a breve termine dalla banca americana.

Il quadro di medio periodo ribadisce l’andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 11,18 dollari USA. Primo supporto individuato a 10,83. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l’alto con target 11,53.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)