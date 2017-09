Trimestre positivo per Micron Technology

(Teleborsa) – Micron Technology chiude il trimestre (il quarto nell’anno fiscale) con utili e ricavi in salita oltre le attese.

Il produttore di chip ha realizzato profitti per 2,37 miliardi di dollari, o 1,99 per azione, in confronto al rosso di 170 milioni, o 16 cent per azioni, dello stesso periodo di un anno fa. Gli utili adjusted sono risultati pari a 2,02 dollari ad azione, contro gli 1,82 previsti dal consensus, mentre il fatturato è salito a 6,14 miliardi dai 3,22 miliardi del 2016 (le attese erano per 5,94 miliardi).

Ieri il produttore di microchip ha terminato la seduta segnando un calo dell’1,98%.