Trieste: “Il Porto così non l’hai mai visto”. Open Day 2017 domenica 18 giugno

(Teleborsa) – Evento “porte aperte” per permettere alla città di conoscere da vicino il motore dell’economia e del lavoro del territorio, fondamentale sia nel passato, che nel presente, che nel futuro. Questo è l’Open Day del Porto di Trieste, organizzato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale insieme a tutte le associazioni di categoria, gli operatori e la comunità portuale e previsto per domenica 18 giugno 2017.

Organizzato in 8 turni, con partenze alle 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 e 17 dal Museo Ferroviario di Campo Marzio, l’Open Day si articola in varie tappe. Dopo una presentazione generale, prevista all’interno del Museo, si proseguirà in pullman attraverso lo Scalo: Terminal Ro-Ro (Samer Seaports & Terminal Srl); Terminal multimodale (EMT Europa Multipurpose Terminals SpA); Terminal container (Trieste Marine Terminal SpA); Silocaf (Pacorini Silocaf Srl); Scalo Legnami (General Cargo Terminal SpA) e infine Canale Navigabile (Frigomar Srl e altre aziende).

Grazie all’Open Day, quindi, i visitatori potranno osservare i terminal principali, conoscere i luoghi del carico e scarico delle navi e dei traghetti, scoprire tante notizie sulle merci in transito, su cosa contengono i container e dove sono diretti. Vedranno poi come il porto di Trieste abbia una vocazione ferroviaria con ogni banchina servita dai binari, scopriranno come lo scalo sia strettamente collegato alla produzione industriale e manifatturiera e potranno osservare da vicino grandi motori e bobine giganti pronti per l’imbarco. Si potrà inoltre entrare in alcuni magazzini dove farsi avvolgere dall’intenso aroma dei chicchi di caffè, camminare tra i bancali di legname, accedere alle celle frigorifere e scoprire come si conservano le merci.

L’evento ha inoltre lo scopo di valorizzare chi ogni giorno lavora nei terminal, dando l’opportunità agli operatori di raccontarsi e di mostrare quali sono le loro professioni e di cosa si occupano nel dettaglio.

Modalità d’iscrizione all’Open Day

Prenotazione obbligatoria via web su http://www.porto.trieste.it o via telefono al numero 340 7546609 fornendo, per ciascuna delle persone che si vogliono iscrivere: Nome e Cognome, Indirizzo, Recapito di telefono cellulare, Estremi di un documento di identità in corso di validità, Data di nascita.

