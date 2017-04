Triboo Media annuncia risultati in crescita con e senza l’eCommerce

(Teleborsa) – Il Gruppo Triboo Media ha chiuso l’esercizio 2016 con ricavi in forte crescita (+62%) a 53,85 milioni di euro ed un EBITDA Adjusted di 8,6 milioni di euro, in crescita del 30%. La posizione finanziaria netta è positiva per 5,3 milioni di euro.

Nel perimetro è incluso il Gruppo Triboo Digitale, consolidato dal 1 ottobre 2016, a seguito della fusione per incorporazione della holding Grother (attività e-commerce). Quindi, sono stati comparati i dati pro-forma comparati con un pari perimetro per il 2015, che evidenziano ricavi consolidati pro-forma in crescita del 13% a 97,03 milioni di euro ed EBITDA Adjusted pro-forma in aumento del 10% a 11,61 milioni di euro.

Il risultato netto consolidato pro-forma del gruppo integrato è pari a 4,55 milioni di euro, in crescita del 6% rispetto al 2015. Il dividendo proposto dal CdA è pari a 0,075 euro per azione.