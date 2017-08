Triboo lascia l’AIM Italia, si trasferirà su mercato principale di Borsa

(Teleborsa) – Triboo trasloca dall’AIM Italia al listino principale (MTA). Lo ha fatto sapere la società in seguito alle decisioni assunte dal CdA. Effetto sorpresa sul titolo in Borsa, dove vanta oggi un guadagno del 7,69%.

Il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e approvato l’operazione di quotazione sul Mercato Telematico Azionario (MTA). In tale contesto il Consiglio ha approvato la domanda di ammissione a Borsa Italiana e la comunicazione a Consob per il nulla osta alla pubblicazione del prospetto informativo ed ha deliberato di convocare, entro il mese di settembre 2017, l’assemblea degli azionisti per sottoporre all’approvazione della stessa sia il progetto di transizione all’MTA sia l’adozione di un nuovo statuto sociale.

E’ stato quindi conferito mandato al Presidente di convocare l’assemblea ordinaria e straordinaria per l’approvazione delle deliberazioni finalizzate al processo di quotazione sull’MTA.

Attraverso l’operazione di quotazione sull’MTA, la società intende beneficiare di una maggiore liquidità del titolo e di un maggiore

interesse da parte del mercato e di investitori istituzionali, rilevanti sia per numero sia per dimensioni, che operano in prevalenza su mercati regolamentati. Triboo aspira poi a migliorare il proprio posizionamento competitivo e rafforzare le relazioni con i propri partner strategici grazie anche alla possibilità di beneficiare di una maggiore visibilità sui mercati di riferimento nazionali ed internazionali.