Trevi festeggia le commesse all’estero

(Teleborsa) – Seduta decisamente positiva per la società ingegneristica, che tratta in progresso del 12,97%.

Driver principale del rialzo è la notizia che Trevi si è aggiudicata commesse all’estero per 75 milioni di dollari, in particolare negli Stati Uniti, in Medio Oriente e in Africa occidentale.

Il quadro di medio periodo di Trevi ribadisce l’andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 0,8642 Euro. Primo supporto individuato a 0,7987. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l’alto con target 0,9297.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)