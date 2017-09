Trenitalia, speciali offerte per i concerti di Elisa a Verona

(Teleborsa) – In treno a Verona per assistere ai concerti di Elisa in occasione dei vent’anni di carriera. E’ la nuova iniziativa di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) a sostegno della cultura, della musica e dello spettacolo.

Per i quattro eventi live “Elisa Togeter Here We Are” che vedranno la cantautrice italiana esibirsi nella città scaligera il 12, 13, 15 e 16 settembre, Trenitalia ha previsto una particolare offerta dedicata ai fan che si sposteranno con Frecce, Intercity e Intercity Notte: su questi treni si potrà infatti usufruire del 30% di sconto sui viaggi di andata e ritorno per/da Verona.

L’Offerta “Speciale Eventi” – acquistabile sul sito di Trenitalia, presso le biglietterie e le agenzie di viaggio abilitate è valida per le partenze con destinazione Verona dal 10 al 16 settembre, e per i ritorni dalla stessa città dal 12 al 17 settembre.

I soci CartaFRECCIA e i clienti di Frecce e Intercity hanno inoltre beneficiato di una esclusiva riduzione del 30% sul biglietto per assistere ai concerti, biglietti ormai sold out.