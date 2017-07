Trenitalia sigla accordo con Aerolíneas Argentinas

(Teleborsa) – Siglato accordo Trenitalia e Aerolíneas Argentinas.

L’intesa consente, a chi acquista un volo sulla compagnia di bandiera argentina di sola andata o di andata e ritorno Roma – Buenos Aires, di usufruire gratuitamente del servizio Frecce/Intercity e Leonardo Express da e per Fiumicino Aeroporto.

La promozione è riservata ai clienti in partenza dalle regioni Toscana, Umbria, Abruzzo, Campania e Puglia che acquisteranno il biglietto aereo presso le agenzie di viaggio partner Trenitalia entro il 31 luglio 2017.

Per partenze da Roma sarà comunque prevista la gratuità, sia in andata sia nel ritorno, per il Leonardo Express che, con 110 corse giornaliere, collega la Capitale allo scalo aeroportuale in soli 32 minuti.

L’offerta è valida per viaggi in treno fino al 15 dicembre 2017.